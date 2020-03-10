Lokmacı'da 4. eylem

Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs önlemi gerekçesiyle 4 geçiş noktasının kapanması, Lefkoşa Lokmacı’da düzenlenen dördüncü eylemle protesto ediliyor.

Zeytin dalı ve karanfillerle Ledra geçiş noktasına gitmek isteyenlere BM izin vermedi

Kıbrıs Rum hükümetinin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke geçiş noktalarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.

Bu karara karşı çıkanlar, kapıların yeniden açılması için bugün dördüncü eylemi yapıyor. Dün yapılan eylemde BM askerleri ve eylemciler arasında gerilim yaşanmış, BM askerleri ara bölgeye barikat kurarak geçişi engellemişti.