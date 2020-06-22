Lokmacı ve Ledra'da tek taraflı açılım

Bakanlar Kurulu’nun kuzeye girişi erkene almasıyla bugün sabahtan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Kermiya barikatları geçişlere açıldı.

Daha önce açıklanan,“güneyde çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları” olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen kişiler dışındaki tüm KKTC vatandaşları ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek bugünden itibaren kuzeye girebilecek.

Güneye geçişte ise Kıbrıslı Rum yönetiminin kendi uygulaması söz konusu olacak. Kişiler 2 kategoride değerlendirilecek.

Buna göre, güneyde çalışanlar, tedavi ve eğitim görenler, Pile'dekiler, kuzeyde daimi ikameti bulunan Maronitler ve Kıbrıslı Rumların güneye ilk geçişlerinde PCR negatif sonucu göstermeleri yeterli olacak, bunun dışında olanlara güneye her geçişte PCR negatif sonucu sorulacak.

Belirlenen kategorinin dışında kalan KKTC vatandaşları ile kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlardan güneye her dönüşte PCR negatif sonucu istenecek.

Kermiya’da araç trafiği vardı

Geçişlerin ilk gününde Kermiya barikatında uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerindeki ilk geçişleri güneyde çalışanlar yaptı.

Araçlarının seyrüsefer ve sigortası eksik olanların güneydeki işlemleri de zaman aldı, bu nedenle araç trafiği kuzeydeki kontrol noktasına kadar ulaştı, buradaki işlemlerde de bu nedenle kısa süreli aksamalar oldu.

Metehan’daki görevliler geçiş yapacakları test konusunda uyardı. Metehan’dan kuzeye geçeceklerin PRC test sonuçlarını ise Sağlık Bakanlığı görevlisi kontrol ediyor.

Lokmacı ve Ledra Palace’da geçiş yok

Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararı uyarınca açılan Lokmacı geçiş noktası, Kıbrıslı Rum hükümetinin geçişlere açtığı kapılar arasında olmadığından şu an kapalı. Geçişler olmadığından bölgede ve esnafta sakinlik hakim.

Ledra Palas geçiş noktası ise güneyin kararıyla açıldı ancak kuzeyde bu yönde bir karar alınmadığından buradan da geçişler olmuyor.

Bakanlar Kurulu, ilk geçişte son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi göstererek kuzeye giriş tarihini daha önce 1 Temmuz olarak açıklamıştı.

Erkene alınan tarih ve koşulların yeniden değerlendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu dün bir toplantı yapmıştı.

Açıklamaya göre, “KKTC vatandaşları ile KKTC'de ikamet eden Maronitler ve Kıbrıslı Rumlar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelecek diğer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşlarının ve Güneyde daimi olarak ikamet eden diğer ülke vatandaşlarının ve çeşitli nedenlere Güney Kıbrıs'ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC'ye ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmadan KKTC'ye girebilecek”.

Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve kermiya olmak üzere 5 kapıdan bugün 06.00'dan itibaren karantina zorunluluğu olmadan gelebilecek bu kişilerin son 14 gün içinde başka bir ülkeye seyahat ettiklerinin tespiti halinde Güney Kıbrıs'a hangi ülkeden gelmişlerse o ülkelere uygulanan koşullarda kuzeye girişlerine izin verilecek.

PCR Test ücreti açıklanacak

Bugüne kadar altı kategorideki vatandaşların pek çoğuna, Sağlık Bakanlığı'nın PCR testleri ücretsiz yapıldı. Bu kategoriler dışında kalan ve güneye geçmek isteyenlerin PCR testi için ücret ödeyecek. PCR test ücreti Sağlık Bakanlığı’nda bugün yapılan toplantının ardından açıklanacak.

Ülkeye deniz ve hava yoluyla girişlere ilişkin daha önce alınan karar yürürlükte olacak. Bakanlar Kurulu'nun yarınki toplantısında durum değerlendirilecek, eğer kararlarda değişiklik yapılırsa bu kamuoyuyla paylaşılacak.