Lojmanı bastılar, dehşet saçtılar

Girne’de, kafede unuttukları cep telefonunu M.S.A’nın aldığını düşünen iki zanlı, önceki gece iş yeri lojmanını basarak dehşet saçtı.

Y.O isimli zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M.S.A’yı göğsünden ve kolundan yaraladığı belirtildi.

Polis memuru Hüseyin Soyel zanlıların sabah saatlerinde Lefkoşa’da tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlıların Soygun, yaralama, mülke tecavüz suçlarından tutuklandıklarına değinerek 2 gün tutukluluk emri verdi.