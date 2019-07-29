Lojmanda ölü bulundu

Lefkoşa'da sakin Hasan Yurt (E-50), dün saat 11.30 sıralarında kalmakta olduğu iş yerine ait lojman içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hasan Yurt'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

45 YAŞINDAKİ FİKRET BULUT İKAMETGAHINDA ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan mağusa’da dün saat 15.30 sıralarında,Mağusa'da sakin Fikret Bulut (E-45) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

Bulut'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belli olacak.