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Lojmanda ölü bulundu

Lojmanda ölü bulundu

Lefkoşa'da Hasan Yurt (E-50), iş yerine ait lojmanda ve Mağusa’da Fikret Bulut (E-45) evinde ölü bulundu

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 Lefkoşa'da sakin Hasan Yurt (E-50), dün saat 11.30 sıralarında kalmakta olduğu iş yerine ait lojman içerisinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Hasan Yurt'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

45 YAŞINDAKİ FİKRET BULUT İKAMETGAHINDA ÖLÜ BULUNDU 

Öte yandan mağusa’da dün saat 15.30 sıralarında,Mağusa'da sakin Fikret Bulut (E-45) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.
Bulut'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belli olacak.  

 

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