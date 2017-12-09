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Loizidu, Politis'e tazminat davası açtı

Loizidu, Politis'e tazminat davası açtı

Rum Savcı Eleni Loizidu, e-maillerini yayınladığı, özel ve aile hayatı haklarını çiğnediği gerekçesiyle Politis gazetesi ve gazeteci Manolis Kalatzis aleyhine tazminat davası açtı

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 Rusya Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızmasının ardından resmen açığa alınan Rum Savcı Eleni Loizidu’nun, e-maillerini yayınladığı, özel ve aile hayatı haklarını çiğnediği gerekçesiyle Politis gazetesi ve gazeteci Manolis Kalatzis aleyhine tazminat davası açtığı belirtildi. 

Politis gazetesi, Loizidu’nun 500 bin ile 2 milyon Euro’ya kadar tazminat talebinde bulunduğunu yazdı.   

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