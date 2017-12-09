Loizidu, Politis'e tazminat davası açtı
Rum Savcı Eleni Loizidu, e-maillerini yayınladığı, özel ve aile hayatı haklarını çiğnediği gerekçesiyle Politis gazetesi ve gazeteci Manolis Kalatzis aleyhine tazminat davası açtı
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Rusya Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızmasının ardından resmen açığa alınan Rum Savcı Eleni Loizidu’nun, e-maillerini yayınladığı, özel ve aile hayatı haklarını çiğnediği gerekçesiyle Politis gazetesi ve gazeteci Manolis Kalatzis aleyhine tazminat davası açtığı belirtildi.
Politis gazetesi, Loizidu’nun 500 bin ile 2 milyon Euro’ya kadar tazminat talebinde bulunduğunu yazdı.
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Etiketler : Politis, Eleni Loizidu
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