Loizidu, Politis'e tazminat davası açtı

Rusya Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızmasının ardından resmen açığa alınan Rum Savcı Eleni Loizidu’nun, e-maillerini yayınladığı, özel ve aile hayatı haklarını çiğnediği gerekçesiyle Politis gazetesi ve gazeteci Manolis Kalatzis aleyhine tazminat davası açtığı belirtildi.

Politis gazetesi, Loizidu’nun 500 bin ile 2 milyon Euro’ya kadar tazminat talebinde bulunduğunu yazdı.