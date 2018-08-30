Logo yarışması yeniden yapılıyor

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 30 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği “Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması”, istenilen kriterlere uygun eser bulunmadığı için yeniden yapılacak.

3 Eylül 2018 – 24 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan yarışmaya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışanlar ile Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derecedeki yakınları dışındaki herkese açık olduğu bildirildi.

Her katılımcı en fazla üç farklı adet eserle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerektiği bildirildi.

Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk beş logo; TDKB web sayfasında (www.tdkb.gov.ct.tr) halk oylamasına sunularak derecelendirilecek.

Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç logoya para ödülü verilecek. Buna göre birinciye verilecek ödül 3.000 TL, ikinciye verilecek ödül 1.000 TL ve üçüncüye verilecek ödül 500 TL olarak belirlendi.