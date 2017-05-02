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Lliderler görüşmesi başladı

Lliderler görüşmesi başladı

İki Kıbrıslı lider Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede saat 10:00 sıralarında bir araya geldi

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İki Kıbrıslı lider Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede saat 10:00 sıralarında bir araya geldi.

Akıncı ile Anastasiadis’in bugünkü görüşmesinden başka 11 ve 17 Mayıs olmak üzere iki planlanmış görüşmesi daha bulunuyor.

Son toplantıda Liderler, “federal yönetimde kararlara etkin katılım” ve “Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele” konuları üzerine yoğunlaşmış, Akıncı toplantı sonrası iki konuda da Rum tarafının makul bir çözüme yanaşmadığını açıklamıştı.

Akıncı ayrıca, müzakerelerdeki resmin bütünün veya 6 başlıktan 4’ünün(Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet, Ekonomi, AB ile ilişkiler) altındaki  konuların “bütünsel olarak” görülebileceği bir çalışmada Birleşmiş Milletlerin katkıda bulunabileceğini belirtmişti.

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