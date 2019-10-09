Livaneli 3 yıl hapis yatacak 

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 159 gram ağırlığında hintkeneviri ve 13 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Özgün Livaneli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Gazi açıkladı.

Gazi suçun ciddiyetine değindi

Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanığın 13 gram kokain, 159 gram hintkeneviri ithal ettiğini ve bu miktarların azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi.

Gazi, sanığın işlediği suçların 18 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne de değindi.

Gazi sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Gazi sanığın aleyhine olan ağırlaştırıcı sebeplerin yanında lehine olan hafifletici unsurları da değerlendirildiğinde, suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Nüvit Gazi sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Özgün Livaneli, 27 Nisan 2019 saat 20.00’de zanlının kullanımındaki araçla Kermiya Geçiş Kapısı’ndaki KKTC’ye geçiş yapmasına müteakip takibe alınmış ve Göçmenköy’de aracından indiğinin görülmesi üzerine alıkonulmak istendiği esnada araca tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmıştı. Livaneli kaçmaya çalışırken, kullanımındaki araçla Şehit Altan Kamil Sokak’ta kamışlık alan içerisine dere yatağına uçmuş ve araçtan inerek kaçmaya çalışırken, makul güç kullanılarak alıkonulmuştu. Narkotik ekibi, araçta yapılan aramada 159 gram ağırlığında 620 miligram ağırlığında hintkeneviri ve 13 gram 936 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare almıştı.