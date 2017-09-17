LİSTE BÜYÜYOR!

Ayşe GÜLER

Döviz kurlarındaki artışla birlikte ekonomide yaşanan sıkıntılar, her yıl binlerce yurttaşın ‘çek yasaklı’ listesine girmesine neden oldu. Resmi verilere göre; 2011 ila 2017 Temmuz aylarını kapsayan 6 buçuk yıllık sürede toplamda 21 bin 616 kişi çek kullanılmaktan men edildi… RAKAMLARLA ÇEK YASAKLI LİSTESİ: 2011:3244

2012:3842

2013:2910

2014:3366

2015:3699

2016:2977

2017 (Ocak-Temmuz):1578

Ekonomide yaşanan mali sıkıntılar, döviz kurlarındaki artış ve alım gücünün erimesi, her yıl binlerce yurttaşın çek kullanılmaktan men edilmesine neden oluyor.

KKTC Merkez Bankası 2. çeyrek bültenine göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 2011 ila 2017 Temmuz ayına kadar olan dönemde 21 bin 616 kişi çek yasaklı listesine girdi.

6.5 yıllık döneme bakıldığında, 2012 yılında çek kullanılmaktan men edilenlerin sayısının zirveye ulaştığı kayıtlara geçti.

Yasaklı listesinin diğer yıllara göre en aza ulaştığı dönem ise 2013 yılı oldu.

Zirve 2012’de…

‘Yasaklı listesindeki’ zirve, 2012 yılında yaşandı.

Söz konusu yıl 3 bin 842 kişi çek kullanılmaktan men edildi…

Art arda 2 yıl düşüş…

2013 yılında, 2012’ye göre çek yasaklısı listesine girenlerde gerileme görüldü.

Bu yıl 2 bin 910 kişi yazdıkları çeklerin karşılıksız çıkması, gereken ödemeyi yapmaması nedeniyle çek yasağına girdi.

2013’te yaşanan gerileme, 2014’te devam etti.

Bir yıl önce 2 bin 910’a gerileyen sayı, 2014’te 3 bin 366’ya çıktı.

2015’te 3699, 2016’da 2977 kişi…

Çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısındaki artış 2015’te de devam etti.

2014’te 3 bin 366’ta çıkan rakam 2015’tedaha da arttı, 3 bin 699’a ulaştı.

2016’dan sonra düşüş…

2016’da ise bu rakamda az da olsa düşüş yaşandı, yasaklı listesine giren kişi sayısı 2 bin 977’ye geriledi.

Bu yılın ilk 7 ayında ise bin 578 kişi çek kullanılmaktan men edildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde çek yasağına girenlerin sayısı bin 706 olarak belirlenmişti.

İlk 7 ayda yasaklı sayısı bin 578!

Resmi kayıtlara göre 2017’nin Ocak ila Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısı bin 578 oldu.

Çek yasağına giren kişilerin aylara göre dağılımında Ocak’taki liste başı çekti, bu dönemde 347 çek kullanılmaktan men edildi.

Aylara göre dağılım…

Karşılıksız çek yazan kişilerin aylara göre dağılımı ise şöyle oldu: Şubat: 197, Mart: 182,Nisan: 174, Mayıs:341, Haziran:182, Temmuz:155”