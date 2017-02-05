Kıbrısın kuzeyinin dört bir yanından lise öğrencilerini sinemaya teşvik etmek ve bu alanda başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Girne Amerikan Üniversitesi Liselerarası Kısa Film Yarışması başvuruları başladı... Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Başladığı günden bu yana gençlerin problemlerini, zevklerini, umutlarını, hayallerini, geleceğe dair endişe ve planlarını; kısacası kendi dünyalarını sinemanın ortak diliyle anlatabilmeleri adına ciddi ve profesyonel bir platform oluşturan Girne Amerikan Üniversitesi Liselerarası Kısa Film Yarışması ‘nın bu yıl 11. si gerçekleştirilecektir.

KKTC ve TC’den tüm lise öğrencilerine açık olan yarışmaya adaylar 30 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilecek. Belirlenen filmler halk oylaması ve sektörün profesyonelleri tarafından oluşturulacak jüri tarafından oylanacak, Nisan ayı içerisinde yapılacak ödül töreni ile duyurulacaktır.

Yarışmada dereceye girenler Moldova Amerikan Üniversitesinde burslu eğitim olanakları ve para ödülüne sahip oluyor.

Yarışma için adaylar 24 Mart 2016 Cuma gününe kadar internet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları http://yarismalar.gau.edu.tr adresinden edinilebilir.