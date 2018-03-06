Liseler final için yarışıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Liseli Gençler Atletizm Eleme Yarışları dün Atatürk Spor Salonu’nda başladı. Bugün tamamlanacak olan yarışlarda lise atletizm takımları önümüzdeki hafta düzenlenecek olan final yarışlarına katılabilmek için mücadele ediyor. İlk gün müsabakaları sonunda kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Koleji ilk sırada yer aldı. Erkeklerde ilk günü Lapta Yavuzlar Lisesi ikinci, Kurtuluş Lisesi üçüncü tamamlarken kızlarda Namık Kemal Lisesi, Girne Amerikan Koleji de üçüncü sırada yer aldı. Bugün yapılacak olan son gün yarışlarının ardından finallere katılmaya hak kazanan okullar belli olacak.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı