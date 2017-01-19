Lise olarak kalmasını ben de isterim ama…

Anafartalar Lisesi birkaç gündür gündemimizde…

Gündemde olmasının nedeni ilk gelen bilgilere göre oranın ilkokul binası olarak hizmet vermesinin düşünülmesi ve lisenin de başka bir yere taşınmasıydı…

Girne’de herkesin bildiği gibi yeni bir ilkokul binasına ihtiyaç var çünkü Girne içindeki 23 Nisan İlkokulu ülkenin en kalabalık ilkokulu olarak nam saldı. Girne, hem bölgeden hem de yurtdışından gelen insanların en yoğun tercih ettiği yerleşim yeri…

Böyle olunca da gelen ailelerin çocuklarının da bir yerde mecburen eğitim alacakları yerin başında geliyor.

Bin civarında çocuğun okuduğu okulun nüfusunun azaltılması önemli.

İşte durum bu iken hemen yanındaki Anafartalar Lisesi’nin ikinci ilkokul olarak planlanması ve lisenin de Karakum’a taşınması gündeme geldi.

En azından konuyla ilgili ilk gündeme gelen neden ve benim de bildiğim bu idi.

Ancak benim de öğrenim gördüğüm, orada birçok anı biriktirdiğim Anafartalar Lisesi’nin gündeme gelmesinde ikinci neden birilerine otel binası yapımı için peşkeş çekildiği şeklindeydi.

Şimdi ortada farklı iki neden var;

Birincisi; İhtiyaç olan yeni bir ilkokul binası oluşturulması için lisenin taşınması,

İkincisi de; Birilerine liseyi otele dönüştürmek için peşkeş çekilmesi.

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Anladığım kadarıyla başta Anafartalar Lisesi öğretmenleri olmak üzere nedeni ne olursa olsun Lise’nin oradan taşınmasına karşı çıkıyorlar. “Ortaokul taşınabilir, çünkü orta 1’deki çocukla lise sondaki gencin aynı okulda olması başka sorunlar yaratıyor” gibi doğru da bir gerekçeleri var. Öyle de olabilir ama Girne’nin ihtiyacı olan yeni bir ilkokul ne olacak? Lisenin taşınacağı söylenen yerin denize yakın olduğu ve taşıma sorunu olacağı söylenirken yeni ilkokulun orada olması veya başka bir yere yapılacak olması o ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri için de sorun olmaz mı?

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Sonuç olarak az önce yazdığım gibi benim de anılarımın olduğu Lise binasının yeni bir ilkokul binasının yeri için çözüm üretilememesi halinde ilkokul binası olmasına karşı çıkmam. Çünkü taşınılması düşünülen yerde lisenin ve yine öğretmenlerin “ortaokul taşınabilir” görüşüne binaen o ortaokulun da söylenen sorunları yaşayacak olacağını düşünürsek o zaman neden ilkokul çocukları yaşasın o sorunları? Lise ve ortaokul öğrencileri denizin yanında sorun yaşayacaksa (Yenidüzen’de dünkü öğretmen röportajlarından) ilkokul çocukları hayda hayda yaşar. Dolayısıyla yeni bir ilkokul için Girne’deki eğitim binalarının birlikte düşünülmesinde sakınca yok diye düşünüyorum.

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Ancak gelelim otel olması konusuna… Eğer öyle bir düşünce varsa ve binanın eğitim merkezi olmaktan çıkıp birilerinin rant elde etmesi için peşkeş çekilmesi düşünülüyorsa o zaman birlikte karşı çıkalım.

Tekrar etmekte yarar var; Ben de Anafartalar’ın Lise olarak kalmasını isterim ancak Girne’de bir ilkokul ihtiyacı var ve bu ihtiyacın çözümü için düşünce üreten kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bu çözüm arayışına yardımcı olmak gerekir. Eğer düşünce buysa tabii!..