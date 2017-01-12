Lise hentbolda finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından organize edilen Liselerarası Hentbol Şampiyonası’nda finalistler belirlendi. Dün oynanan maçlar sonunda kızlarda uzun yıllardır şampiyonluğu kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL), Lefkoşa Türk Lisesi’ni 25-16 mağlup etti. Kızlarda oynanan bir diğer yarı final maçında Yakın Doğu Koleji (YDK) ile Anafartalar Lisesi karşılaştı. Bu maçta kazanan YDK oldu. Final maçları bugün oynanacak.

Erkeklerde de kızlarda olduğu gibi aynı okullar finale yükselme başarısı gösterdi. Lefkoşa Türk Lisesi, Namık Kemal Lisesi’ni mağlup ederek finale yükselirken, Yakın Doğu Koleji de Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni mağlup ederek adını finale yazdıran ekip oldu.

Lise kızlarda uzun yıllardır şampiyonluklara ambargo koyan HTL, LTL’yi 25-16 mağlup ederek finale yükseldi. Yarı finalin diğer maçında YDK, Anafartalar’ı 26-16 mağlup etti.

Lise erkeklerde de LTL ile NKL takımları karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada LTL rakibini 18-11 mağlup ederek adını finale yazdıran ekip oldu. Yarı finalin diğer maçında erkeklerde YDK, HTL’yi 26-19 mağlup ederek finale yükseldi.

Hentbolda final programı şöyle:

Lise Erkekler: Lefkoşa Türk Lisesi-Yakın Doğu Koleji 10.00 CIU ARENA

Lise Kızlar: Haydarpaşa T. Lisesi-Yakın Doğu Koleji 11.00 CIU ARENA

Üçüncülük maçları

Lise Kızlar: Lefkoşa Türk Lisesi-Anafartalar Lisesi 09.00 NECATİ TAŞKIN

Lise Erkekler: Namık Kemal Lisesi-Haydarpaşa T.Lisesi 10.00 NECATİ TAŞKIN