Lise basketbolda şampiyonluk mücadelesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları yarın ve Perşembe günlerinde oynanacak. Yarı finallerde kızlarda Levent Koleji, Girne Amerikan Koleji, Yakın Doğu Koleji ve TMK, erkeklerde ise TMK, Girne Amerikan Koleji, Yakın Doğu Koleji ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji şampiyonluk için mücadele edecekler. Yarı finallere galip gelecek olan takımlar Perşembe günü final müsabakalarında yer almaya hak kazanacak. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki maçların programı şöyle:

YARIN

Genç Kızlar Yarı Final

Levent Koleji – Girne Amerikan Koleji (09.00)

Yakın Doğu Koleji – Türk Maarif Koleji (12.00)

Genç Erkekler Yarı Final

Türk Maarif Koleji – Girne Amerikan Koleji (10.30)

Yakın Doğu Koleji – D. Akdeniz Doğa Koleji (13.30)