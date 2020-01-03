Linet yılbaşında mest etti

Sesi ve yorumuyla sahnelerin aranan ismi Linet, Girne Grand Pasha Otel”de muhteşem bir yılbaşı akşamına imza attı. Yılın favori rengi açık kırmızı sahne kıyafeti, güçlü sesi ile göz dolduran ünlü yorumcu tam not aldı.

Sahne diyologlarına özel önem veren Linet, "Var olan bir yeteneğiniz varsa bunu teknoloji ile birleştirdiğinizde başarı zaten gelecektir. Fakat Youtube'da insanlara profesyonel bir şeyler veremezsiniz. Televizyondakine kıyasla daha amatör görseller ve içerikler olacaktır. Akustik çalışmalar yaptığınızda da sesiniz pat diye ortada olacağından güveniyorsan kendine hadi hodri meydan o zaman” dedi.

Geniş repertuarından seçkiler sunan başarılı sanatçı, yaklaşık 3 saatlik başarılı performansı, muhteşem “isyan” yorumu, 3 dilde özel şarkılarıyla konuklardan dakikalarca alkış aldı.