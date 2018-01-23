Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermesiyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını kabul etmeye devam ediyor. Akıncı UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Özersay görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: Sayın Cumhurbaşkanı ile durum değerlendirmesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle 4’ü koalisyon kurulma ihtimalini ve görüşlerimizi sordu biz de paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu görüşme ertesinde görevi kime vereceğini değerlendirmek kendi değerlendirmesi olacak.

Çok bir zaman kalmadı zaten. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu görevlendirme yapılacaktır.

Öğleden sonra 4 parti başkanı olarak yeniden bir araya geleceğiz.

Dün meydana gelen olaylarla ilgili üzüntümü paylaşmak isterim. Meclis’in ilk açılık gününde yaşananlar adeta bir kara leke olmuştur, hepimizi derinden yaralamıştır. Hiç kimsenin bu tür şiddet olaylarına başvurmaya hakkı yoktur.

Ortada ciddi bir güvenlik zafiyeti vardır. Hem bu eylemlere olması gerektiği kadar müdahale edilememesi, hem de Meclisin iç ve dışındaki olaylar güvenlik zafiyetindedir. Sayın Başbakan’ın bu konudaki açıklamalarını dinledim. Biz bu açıklamalara katılmıyoruz. Caydırıcı tedbirler alınması ve bu olaylara tevessül edenlerin cezalandırılması gerekir. Bu ülkede bu ülkeye ait olmayan linç kültürünün önüne geçilmeli. Bu nedenle de buna kalkışanların bir an önce cezalandırılmadı gerekir.