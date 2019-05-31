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Limit üstü ürünler imha edldi

Limit üstü ürünler imha edldi

 Tarım Dairesi'nin  24-30 Mayıs tarihlerini kapsayan  gıda denetim sonuçları açıklandı.

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 Tarım Dairesi'nin  24-30 Mayıs tarihlerini kapsayan  gıda denetim sonuçları açıklandı. Buna göre  40 ithal üründen 3’ünde,  14 yerli üründen de 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

SVS tic. Ltd.ait acı biber , çeri domates ve Nuri Ersoy Ltd.e ait siyah üzüm, firmaların isteği üzerine imha edildi.

Güzelyurt'ta kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar  analizi neticesinde üründe tavsiye dışı  bitki koruma ürünü  ilacı kullanılmasından dolayı ürün imha edildi.

Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait asma yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına  izin verildi.

Alsancak köyünde sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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