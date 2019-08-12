Limasol’daki yangın söndürülemiyor

Limasol bölgesindeki Malya (Bağlarbaşı) ve Pahna köylerinde saat 11:40 sularında çıkan yangın korkuttu. Cyprusmail’in haberine göre, yangına 7 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibi, 4 yangın helikopteri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Malya ve Pahna köyleri arasındaki yangına karşı savaşmak için ek kamyonlar, itfaiyeciler ve uçaklar kullanılıyor.

İlk müdahalede 7 itfaiye aracı ve 4 helikopter kullanılırken, öğleden sonra, 18 itfaiye aracı, 41 itfaiyeci ve 6 helikopter, Orman Dairesi’nin 12 personeli ve aracı da yangınla başa çıkmaya çalışıyor.

Yetkililer ayrıca İngiliz üslerinden yardım istedi.

Yangın, şimdiye kadar birçok ağaca ve bitkiye zarar verdi.