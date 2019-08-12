Limasol’daki yangın söndürülemiyor
İlk müdahalede 7 itfaiye aracı ve 4 helikopter kullanılırken, öğleden sonra, 18 itfaiye aracı, 41 itfaiyeci ve 6 helikopter, Orman Dairesi’nin 12 personeli ve aracı da yangınla başa çıkmaya çalışıyor.
A+A-
Limasol bölgesindeki Malya (Bağlarbaşı) ve Pahna köylerinde saat 11:40 sularında çıkan yangın korkuttu. Cyprusmail’in haberine göre, yangına 7 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibi, 4 yangın helikopteri ile çalışmalarını sürdürüyor.
Malya ve Pahna köyleri arasındaki yangına karşı savaşmak için ek kamyonlar, itfaiyeciler ve uçaklar kullanılıyor.
İlk müdahalede 7 itfaiye aracı ve 4 helikopter kullanılırken, öğleden sonra, 18 itfaiye aracı, 41 itfaiyeci ve 6 helikopter, Orman Dairesi’nin 12 personeli ve aracı da yangınla başa çıkmaya çalışıyor.
Yetkililer ayrıca İngiliz üslerinden yardım istedi.
Yangın, şimdiye kadar birçok ağaca ve bitkiye zarar verdi.
Bu haber toplam 368 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler