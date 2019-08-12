Limasol’daki yangın korkuttu

Limasol bölgesindeki Malya (Bağlarbaşı) ve Pahna köylerinde dün saat 11:40 sularında çıkan yangın korkuttu. Cyprusmail’in haberine göre, yangına 7 itfaiye aracı ile müdahale eden 20 kişilik itfaiye ekibi, 4 yangın helikopteri ile çalışmalarını sürdürdü.

Malya ve Pahna köyleri arasındaki yangına karşı savaşmak için ek kamyonlar, itfaiyeciler ve uçaklar kullanıldı.

İlk müdahalede 7 itfaiye aracı ve 4 helikopter kullanılırken, öğleden sonra, 18 itfaiye aracı, 41 itfaiyeci ve 6 helikopter, Orman Dairesi’nin 12 personeli ve aracı da yangınla başa çıkmaya çalıştı.

Yetkililer ayrıca İngiliz üslerinden yardım istemişti.

Yangın, şimdiye kadar birçok ağaca ve bitkiye zarar verdi. Yangında yanan alanın büyüklüğü ve zararla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.