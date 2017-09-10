Limasol’da yaşanan silahlı soygun olayıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Limasol’daki “Ay.Athanasios Kooperatif Bankası”nda dün meydana gelen soygunda, maskeli iki şahıs tarafından, silah zoruyla 40 bin Euro’nun çalındığını yazdı.



Gazete, soyguncuların, parayı aldıktan sonra olay anında dışarıda bekleyen araca binerek gözden kaybolduklarını ve aracın, bir süre sonra alevler içerisinde yanar halde bulunduğunu kaydetti.



Haberde, aracın da çalıntı olduğunun tespit edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv