Limasol’daki bombalama olayıyla ilgili RMMO askeri gözaltında

Limasol’da geçen cumartesi meydana gelen bombalama olayıyla ilgili, Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu bünyesinde 5 yıllık sözleşmeli askerlik yapan 44 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, söz konusu şahsın 2010 yılında, Palodia kışlasından 172 kilo patlayıcı çalınması olayıyla ilgili sabıkası bulunduğunu ve bu patlayıcıların, olay akabinde, birçok bombalı saldırıda kullanıldığının tespit edildiğini yazdı.

Şahsın daha önce bir birahaneye düzenlenen bombalı saldırıyla da bağlantısının bulunduğu belirtilen haberde adı geçen şahsın Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı kaydedildi.

