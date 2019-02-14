Limasol’da plastik için geri dönüşüm

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çevrenin korunması konusundaki Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ülkenin geri dönüşüm ve attıkların yeniden kullanılması konusundaki prespektifleri karşılaşması amacıyla Limasol’da kullanılmış genel amaçlı plastik ve ambalaj şişelerinden sert plastik torbaların geri dönüşümü için bir tesis faaliyete geçti.

Limasol’da bulunan “CYPELLETS Ltd” şirketine ait tesislerde yetkilileri gazeteciler ile bir araya gelip geri dönüşüm tesisi hakkında bilgi paylaştı.

CYPELLETS yetkilileri, Kıbrıs'ta, atık plastikleri işleyecek bir birim olmadığından dolayı, tesisin hammadde olarak kullandığı plastiklerin ya çöp alanlarına götürülüp gömüldüğünü ya da yurtdışına ihraç edildiğini belirttiler ve tesisin faaliyete geçmesinin ardından plastiklerin yeniden kullanım için ham madde haline getirildiğini kaydettiler.

“CYPELLETS Ltd” Yönetim Kurulun Başkanı Christos Poulaides, basın mensuplarına tesisin bir yıldır deneme aşamasında üretimde bulunduğunu; ancak tesisin faaliyete geçmesinin Kıbrıs’ın attıkların geri dönüşümü sorununa bir cevap olduğunu vurguladı ve “Kıbrıs’ın maalesef, kişi başına yıllık atık üretiminde (626 kilo) Avrupa’da ikinci en kötü sırada bulunuyor” dedi.

Poulaides, Kıbrıs’ın attıklarının %75’nin çöp alanlarına gömüldüğünü bunun Avrupa ülkelerinin %28 oranıyla kıyaslandığında en yüksek oran olduğunu ifade etti.