Limasol’da medya kuruluşu önünde patlama

Limasol’da MC Digital Media ( Cyprus Times ) isimli medya kuruluşun önünde patlama oldu. Bu sabah saat 02.10’da meydana gelen patlamada binanın giriş camları ve dış cephesi zarar gördü.

Polis patlamanın, eğreti bir patlayıcı cihazın neden olduğunu açıklarken, soruşturmanın yeni başladığını, henüz sorumluların bilinmediğini aktardı.

Medya kuruluşu yetkilisi Christos Marangos ise bu tür davranışların medyayı susturamayacağını vurgulayarak, “aksine bu tür hareketler bizleri gazetecilikte doğru bildiğimiz yolda devam etmeye teşvik eder” dedi.

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Kaynak Cyprus Mail