Limasol’da korkutan yangın

Limasol’a bağlı Prastio köyünde dün öğleden sonra çıkan yangın nedeniyle köyün tahliye edildiği bildirildi. Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynaklarına göre, Limasol’a bağlı Prastio köyünde dün saat 13.53’de başlayan yangının söndürülmesi çalışmalarına 4 itfaiye aracının yanı sıra 2 uçak ve 2 de helikopter katıldı.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu bu nedenle alevlerin Prastio köyüne doğru ilerlemesi nedeniyle köyün tahliye edildi.

Fotoğraflar: CNA ve Michalis A. Michael