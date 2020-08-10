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Limasol’da korkutan yangın

Limasol’da korkutan yangın

Limasol’a bağlı Prastio köyünde dün öğleden sonra çıkan yangın nedeniyle köyün tahliye edildiği bildirildi.

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Limasol’a bağlı Prastio köyünde dün öğleden sonra çıkan yangın nedeniyle köyün tahliye edildiği bildirildi. Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynaklarına göre, Limasol’a bağlı Prastio köyünde dün saat 13.53’de başlayan yangının söndürülmesi çalışmalarına 4 itfaiye aracının yanı sıra 2 uçak ve 2 de helikopter katıldı.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu bu nedenle alevlerin Prastio köyüne doğru ilerlemesi nedeniyle köyün tahliye edildi.

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Fotoğraflar: CNA ve Michalis A. Michael

 

 

 

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