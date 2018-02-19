Limasol’da karnaval günü

Kıbrıs’ın en büyük karnavalı Leymosun’da (Limasol) yeniden yaşandı, Kıbrıs’ın kuzeyinden de onlarca otobüs, binlerce kişi karnavala katıldı.

Limasol'da, Kıbrıs'ın dört bir yanından katılımla yüz yılı aşkın bir süredir kutlanan büyük karnavala yine yoğun ilgi vardı.

Her yıl farklı tarihlere denk gelen ve 10 günlük karnavalın finalini oluşturan büyük yürüyüş dün yapıldı. Paskalya (Easter/Lambri) gününün belirleyici olduğu karnavala yurt dışından da katılım oldu. Doğanın yeniden canlanmasını simgeleyen paskalya kutlamalarının finalinde, Kıbrıs’ın çok kültürlü yapısı içerisinde yine farklı bir gün yaşandı.

Önceki gün aşırı yağmurlar nedeniyle sel baskınlarının yer aldığı Limasol büyük süratle karnavala hazırlandı, rengarenk görüntülerle kent yeniden uyandı.



Festivale bu sene de siyaset, efsaneler, güvellik ve çirkinliğe dair inanışlar, çoğunlukla da mizah ilham kaynağı oldu. Büyük yürüyüşe katılanların yanısıra izleyenler de farklı kostümlerle festival alanında yerini aldı.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Baf Karnavalı da dün yapıldı. Limasol’daki büyük karnaval yürüyüşü kadar olmasa da, Avrupa’nın kültür başşehri Baf da karnaval kültürünü yaşadı.

