Limasol’da gemi fuarı açıldı

Limasol Marina’da gemi fuarı dün törenle açıldı. Sekiz ülkeden 120 sergicinin katıldığı fuar 6 Mayıs tarihine kadar açık olacak

Yapılan açıklamaya göre, fuarı ziyaret edenler eşsiz bir ortamda gemiler ve yatlar için en son ürün ve hizmetleri geniş bir yelpazede görme fırsatı yakalayacak.

Fuar sırasında bir dizi seminer, yeni ürünlerin tanıtımı, su sporları ve diğer etkinlikler de yer alacak.

Açılış töreninde konuşan Kıbrıslı Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilides, denizde çevrenin korunmasının önemine işaret etti ve “Kıbrıs denizi ulusal zenginliğin önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda, uygarlığın bir göstergesidir" dedi.