Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden aldığı bilgilere göre, Limasol Hastanesi'nde Corona Virüsü şüphesiyle karantinaya alınan Hintli gencin testlerinin olumsuz çıktığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İoannou, sosyal medya yoluyla yaptığı açıklamada, “Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden elde ettiğim bilgilere göre, Limasol Hastanesi'nde karantinaya alınan Covid-19 virüsü şüphelisi gencin testleri olumsuz çıktı. Bu arada, dört kişiye daha yapılan testler de olumsuz çıktı” diye yazdı.