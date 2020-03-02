Limasol'da Corona Virüsü süphesi

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Limasol Genel Hastanesi'nde olası bir Corona Virüsü vakasının takip edilmekte olduğunu açıkladı.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynaklarına göre Yoannu, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olası Corona vVrüsü vakasının, bir ay kaldığı Milano’dan, 25 Şubat tarihinde adaya dönmüş olan Asya kökenli bir erkek şahıs olduğunu ifade etti.

Yoannu, söz konusu kişinin, teyit edilmiş bir Corona Virüsü vakasıyla temasta bulunmuş olmasının muhtemel olduğunu ve şahsın, ateşinin çıkmasının ardından hastaneye gittiğini belirtti.

Söz konusu kişiyle ilgili olarak, ilgili protokollerde öngörülen prosedürün izlendiği belirten Yoannu, şahısla temasta bulunan iki kişinin de izole edildiğini ve Nöroloji ile Genetik Enstitüsünden gelecek sonuçların beklendiğini sözlerine ekledi.