Limasol’da çalınan av köpeklerinin bir kısmı kuzeyde bulundu

Levent ÖZDAĞ

Cyprus Mail'de yer alan Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre Koloş (Kolossi) Köyü’nde geçtiğimiz hafta bir Kıbrıslı Rum’dan çalınan 23 köpekten 9’u kuzeyde Taşpınar Köyü’nde bulundu. Taşpınar’da bulunan 9 köpeğin yanı sıra 14 köpeğin daha bulunduğunu belirten Kıbrıs Haber Ajansı 4 Kıbrıslı Türk’ün sorgulandığını yazdı.

Önen: “Değeri yüksek köpekler çalınıyor”

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Ekip Başkanı Hakkı Celal Önen YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada değeri yüksek köpeklerin güneyden çalınarak kuzeyden düşük fiyatlara satıldığını söyledi. Önen 2017’den bu yana hırsızlık olaylarını arttığına işaret ederek kaygı verici olduğunu belirtti. Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi olarak iki tarafla koordineli çalıştıklarını belirten Önen, Güney Kıbrıs polisi ve ilgili örgütlerle bilgi alış verişi, istihbarat konusunda konuştuklarını vurguladı. Önen, siyasi konular hariç diğer konularla yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.