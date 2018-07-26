Limasol'da büyük yangın

Limasol kazasına bağlı Pahna köyü yakınlarında dağlık arazide büyük bir yangın çıktı.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, bugün saat 11:00 sularında Pahna ile Ayia Marina köyleri arasındaki dağlık arazide çıkan yangının büyük boyutlarda olduğunu bildirdiler.

Haberde, Kıbrıs İtfaiyesinin yedi araçla yangına müdahale etmekte olduğu, ayrıca beş hava aracının da söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.



İtfaiye Müdürü Andreas Kettis, bu hafta ayni bölgede ikinci kez yangın çıktığını belirterek, yerleşim bölgelerinde tehkliye olmadığı ancak iki evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.