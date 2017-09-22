Limasol'da bombalı saldırı, 1 tutuklu

Güney Kıbrıs’ta 2 ayrı elektronik araç mağazasına bomba atılıp, ateş açıldı.

Fileleftheros’un haberine göre, 52 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a ait elektronik araba mağazası dün sabaha karşı saat 03.30’da, kimliği henüz kesinleşmemiş kişiler tarafından konan bombanın patlaması sonucu büyük hasar aldı.

Gazete, elektronik araba mağazasının yeriyle ilgili detay vermezken, kamera kayıtlarında bombayı koyan kişilerin kaçtığı aracın tespit edildiğini ve aracın sahibi olan bir Suriye uyruklunun tutuklandığını yazdı. Haberde, Suriyelinin, aracının çalındığı ve olayla bir ilgisi bulunmadığı yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da bulunan bir diğer elektronik araba mağazasına dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslarca, askeri silahla ateş açıldığını yazdı.

Haberde, açılan ateş sonucu mağazanın vitrini ile vitrinde bulunan 3 aracın hasar gördüğü kaydedildi. Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Öte yandan in- cyprus habere sitesi de bir kişinin olayla ilgili tutuklandığını yazdı.

Suriye vatandaşı 28 yaşında bir erkeğin tutuklandığını bildiren Limasol polisi, olayın tefecilik çetesiyle bağlantılı olduğu üzerinde durulduğunu açıkladı.