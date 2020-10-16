Limasol'da bebek cesedi

Limasol’a bağlı “Pentakomo”(Beşevler) bölgesindeki çöp döküm alanında, bugün öğle saatlerinde bebek cesedi bulunduğu belirtildi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, çöp döküm alanından ölü bebek bulunmasının ardından tüm ilgili birimlerin alarma geçtiğini belirtti.

Haberde, adli tabiplerin de bölgeye gittiği belirtilirken, detayların daha sonra belli olacağı da ifade edildi.