Limasol’da 8.8 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Kıbrıs radyosuna göre, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı alan polis dün akşamüzeri motosikletli bir kişinin tasarrufunda, paketlenmiş halde 8 kilo 835 gram kokain bularak el koydu.

Limasol’da ikamet eden Yunan uyruklu 48 yaşındaki motosiklet sürücüsünü tutuklayan polis, sözkonusu kişinin evinde yaptığı aramada boyları 1.30 metre ile 1.80 metre arasında değişen 3 hintkeneviri fidesi buldu.

Genişletilen araştırmada Yunan kuryenin kokaini aldığı kişi olduğu belirlenen 38 yaşındaki Kıbrıslı Rum ve 42 yaşındaki Rus eşi de yakalandı. Bugün hakim karşısına çıkarılan üç kişi hakkında 8’er gün tutukluluk emri alındı.