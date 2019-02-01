Limasol’a yeni stat inşaatı başlıyor

Limasol’a 13 bin kişi kapasiteli yeni bir stadyum yapılmasına ilişkin inşaatın başlayacağı bildirildi. Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre inşaatın yapımına 5 Şubat 2019 tarihinde başlanacak.

Yapım süresi 28 ay olacak ve 2021 yılı yaz aylarında stat tamamlanacak.

Stadın kapasitesi 13 bin kişi olacak ve engelli bireyler için stadın her yeri uygun olacak. Stat ayrıca kulüplerin Avrupa Kupaları maçlarını oynayabileceği standartlara da uygun yapılacak.