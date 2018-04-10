Limasol Sosyal Sorumluluk’ ta Genel Kurul Motivasyonu  

Limasol Sosyal Sorumluluk Co’nun olağan Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Limasol Bankası Genel Müdürlük Binasında gerçekleşen toplantıda Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, LSS Yönetim Kurulu Üyesi ve YK. İdari Müdürü Akıle Tatarlar, LSS Co. YK Üyesi ve Danışmanı İpek Halim, LSS Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meryem Gündüz ve Dış Denetçi Niyazi Akman yeraldı.

Genel Kurul açılış konuşması, divan kurulu seçimi, mali raporun okunup görüşülmesi, direktörler kurulu seçimi, murakıp seçimi için direktörler kuruluna yetki verilmesi, dilek ve temenniler ile son buldu.

Kemaler: “ Kurumsal Sosyal Sorumluluk denince ilk akla geleniz”

Genel kurul toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun ilk günden bugüne büyük bir emek, plan, program, ve özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü, çocukların iletişim becerilerini geliştiren projelerle adından sıkça söz ettirdiğini, sanat ve sanatçı ile buluşma şansı yakalayan çocukların ilgilerine tanık olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Gelecek dönemlerde projelerin çoğalacağını da dile getiren Kemaler, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumuna destek veren tüm gönüllü sanatçılara ve çalışanlara teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.