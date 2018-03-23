Limasol Sosyal Sorumluluk, Bakü’deydi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında başarılı projelerle dikkat çeken Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Bakü’de yapılan “ 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yaratıcılık Forumuna yürütmekte olduğu başarılı çalışmaları nedeni ile özel olarak davet edildi.

KKTC de sosyal sorumluluk alanında kurumsallık yaratarak birçok başarılı projeye imza atan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSS) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ilk kez yapılan “ 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yaratıcılık Forumu’na davet aldı. LSS yönetim kurulu üyesi ve danışmanı İpek Halim, aralarında İngiltere, Rusya, İtalya, İspanya, Türkiye, Japonya, Mısır, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan ülkelerinden iletişim, halkla ilişkiler alanında farklı ve başarılı projelere imza atan uzmanların yer aldığı sunum ve atölye çalışmalarına katılarak LSSK’nın çalışmalarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.