Limasol Sigorta'dan kanser hastalarına bağış

Limasol Sigorta Ltd. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 10 bin TL bağışladı.

KHYD’den yapılan yazılı açıklamada, Limasol Sigorta Ltd.’in 23. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla her yıl personele düzenledikleri resepsiyonun bu yıl Covid 19 salgını nedeniyle toplu etkinlik yapmama ve bu gideri de bağışlama kararı aldıkları kaydedildi.

Bağış, Limasol Sigorta LTD. Direktör / Genel Müdürü Birtan Asker tarafından, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edildi.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuşmasında, “Covid 19 salgını nedeniyle, bağışların azaldığı bu günlerde; zor günlerden geçen KKTC ekonomisini ayakta tutmaya çalışan işadamlarımız, iyi ki varsınız.” dedi.

20 Kanser hastasının ilaç olacak olan 10 Bin TL’nin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Kocaismail, bu yardımın bizlere yapılmasına vesile olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Limasol Sigorta Ltd. Direktörlerler Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’i, Direktörler Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Direktör /Genel Müdürü Birtan Asker’i ve Tüm Limasol Sigorta Ltd.’e teşekkür etti.