Limasol Sigorta Taksi Hizmetiyle Farkındalık Artırıyor

Limasol Sigorta, alkollü araç kullanımını önlemek için başlattığı özel günlerde taksi hizmeti ile takdir topluyor.

Sevgililer Gününde Limasol Sigorta’nın sunduğu taksi hizmetinden yararlanan Limasol Sigorta müşterileri hizmetten duydukları sevinci fotoğraflayarak paylaştı.

Gamze Yıldız: “Limasol Sigorta müşterisi olma ayrıcalığı ile sevgililer günü yemeğimize katılmak için taksi hizmetinden yararlanmak istedik. Eşimle buluşacağımız restoranta taksi ile gittim. Evimize dönerken de yine taksi ile gönül rahatlığı ile geri döndük. Limasol Sigorta’ya her zaman bizlere sunduğu öncü ve özel hizmetleri için teşekkür ederiz.”.

Mehmet İnan: “Limasol Sigorta hasar ödemede gösterdiği titizliği, hasarların oluşmasını önlemek için de sarf eden bir kurum. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında sağlanan taksi hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunduk. Eşim ve ben akşamleyin evimizden aranarak gideceğimiz yere ulaştırıldık ve gecenin sonunda da yine evimize bırakıldık. Özel günümüzü gönül rahatlığı ile, can güvenliğimizi riske atmadan kutlamamızı sağladığı için Limasol Sigorta’ya teşekkür ederiz.”

Birtan Asker : “Limasol Sigorta; öncelikli toplumsal sorunlarından birisi olan trafik kazalarını önlemek için farkındalık yaratacak etkinlikleri sürekli destekliyor ve desteklemeye devam edecektir. Geçmiş dönemlerde bazı ürünleri bu amaçla çıkartarak sektörde öncü olmuş ve ayrıcalıklı uygulamaları sektöre kazandırmıştık. Bir yıl boyunca kaza yapmayan sürücülerimize sağlanan fiyat indirimi bunlardan birisi idi. Yine ses getiren yıllardır uyguladığımız bir başka hizmetimiz ise alkol alımının yüksek olduğu özel günlerde (doğum günü, evlilik yıldönümü gibi) sağladığımız ‘ücretsiz taksi’ hizmetimizdir. ‘Limasol Sigorta olarak güvenli sürüşü destekliyor ve bu konudaki hassasiyetimizi her fırsatta dile getiriyoruz.”

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler mesajında şunları aktardı:

“Limasol Sigorta bugüne dek sürdürdüğü toplumsal sosyal sorumluluk anlayışına ileriki dönemlerde de devam edecektir. 20 Yıldan beridir, Sigortacılık anlamında sağladığımız hizmetlerin sektörde öncü olduğunu ve diğer sigorta şirketleri tarafından da örnek alındığını görüyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bizler toplumsal farkındalığı geliştirmek ve öncü hizmetlerimizi arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yaptığımız bir çağrıyı yineliyor ve alkollü araç kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bilhassa özel günlerde alkol alımının arttığını biliyoruz ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yıllardır olduğu gibi bu yıl da kasko müşterilerimize yönelik sağladığımız ücretsiz taksi hizmetimizle; “siz ve sevdikleriniz korumamız altında” mesajımızı yine ve yeniden halkımıza duyurduk.”