Limasol Sigorta Acenteleri performans toplantısında buluştu

Limasol Sigorta, 2019 yılı acente performans değerlendirme toplantısını Lefkoşa Eziç Resturant’ta gerçekleştirdi. Acenteler toplantısına ülke genelinde faaliyet gösteren Limasol Sigorta acentelerinin yanısıra Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Limasol Sigorta üst düzey yöneticileri, Limasol Bankası üst düzey yöneticileri; şube ve birim müdürleri de katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Limasol Sigorta Müdürü Birtan Asker, acentelere yönelik bilgilendirici bir sunum yaptı. Sigortanın yeni ürünleri hakkında bilgi veren Birtan Asker, her yıl artan başarı grafiğinin sevindirici olduğunun altını çizdi. Asker, ilerleyen günlerde acentelerle birlikte sıkı bir şekilde çalışarak daha üst basamaklara çıkmayı hedeflediklerini dile getirerek sözlerini tamamladı.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konuşmasında tüm acentelere gösterdikleri üstün performanstan dolayı teşekkür etti. Kemaler, Limasol Sigorta’nın sektörde pek çok öncü uygulama ile adından söz ettirdiğinin altını çizerek, Limasol Sigorta’nın oluşan tüm hasarları zamanında ödemesi ile dikkat çektiğini belirtti. Konuşmaların ardından 2018 yılında performans değerlendirme ve hedef tutturma verilerine göre başarılı bulunan acente yetkililerine ödülleri takdim edildi. Kriterlere göre ilk 3 sırada yer alan Elzem Enterprises, Oscar Limited ve Aykut Pire Trading ile geriye kalan diğer acentelere ödülleri takdim edildi. Etkinlik toplu aile fotoğrafı ile tamamlandı.