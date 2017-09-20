Limasol Sigorta 20 yaşında
Kıbrıs Türk ekonomisinin köklü ve güçlü finans kurumu Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşlarından Limasol Sigorta’nın 20. hizmet yılını geride bıraktı.
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Kıbrıs Türk ekonomisinin köklü ve güçlü finans kurumu Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşlarından Limasol Sigorta’nın 20. hizmet yılını geride bıraktı.
Büyüme ve gelişme trendini sürdüren, sektördeki hizmet ve ürün kalitesini sürekli yenileyen Limasol Sigorta dün akşam Lord’s Palace Hotel’de Gala Gecesi gerçekleştirdi.
Limasol Sigorta’nın 20. Yıl Gala Gecesi’ne müşterilerin yanı sıra konuklar katıldı.
Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’in konuşma yaptığı gecenin tüm ayrıntıları yarın YENİDÜZEN’de…
Fotoğraflar: Levent ÖZDAĞ
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Etiketler : Limasol Türk Kooperatif Bankası, LİM KOOP, BANKA
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