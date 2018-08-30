Limasol Şarap Festival başlıyor

Limasol 57’inci Şarap Festivali yarın başlıyor. Ziyaretçiler Kıbrıs şaraplarını tatmak ve şarap üreticileriyle ile tanışma fırsatı bulacak.

10 gün sürecek Şarap Festivali, 9 Eylül’de sona erecek.

Dün akşam Limasol’da bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Nikos Nikolaides, bu yılki festivalin bazı yeniliklerle açılacağını, bunlar arasında çocuklara oyun ve sihirbazlık şovları, el işleri çanak çömlek yapabilecekleri çeşitli aktivitelerin olacağı özel bir alanın bulunacağını söyledi.

Festivalde şarabı sadece koklayarak tanımlayacak yarışmalar ve uygun şarap sunumları düzenlenecek.

Fotoğraf ve karikatür sergileri de bu yıl festivale dâhil edildi.

Festivalde bu yıl Kıbrıs yiyeceklerinin yanı sıra ziyaretçiler, şaraplarının yanında çeşitli peynirler de tadabilecekler, Komandarya üreticilerinin kendi stantları olacak.

Festival yarın akşam folklorik müzik ve tiyatro gösterisiyle başlayacak.