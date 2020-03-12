Limasol Limanı'nda coronavirüs alarmı

İtalyan cruise gemisi Marco Polo'nun 800 yolcusuyla birlikte İsrail'den onay almaması üzerine Limasol Limanı'na demirlemek için izin istediği; yolcular arasında zatüree hastaları olduğu bildirildi.

Geminin gerekli kontrollerin ardından karantinaya alınabileceği belirtiliyor.

Politis gazetesinin haberine göre, geminin bu sabah 08.00'de Limasol Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Çoğu İtalyan olmak üzere 800'den fazla yolcu taşımayan gemi, limanda hareketliliğe neden oldu.

Edinilen ilk bilgilere göre, Marco Polo cruise gemisi, Hindistan'a gittikten sonra bir aydır denizde bulunuyor. Gemi son olarak Ürdün'le birlikte birkaç ülkeye daha yaklaştıktan sonra İsrail'e gidiyordu.

İsrailli yetkililerin geminin İsrail limanlarına ulaşmasına izin vermediği için, gemi kaptanı Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına başvurdu. Gemi doktoru, yolcular arasında zatürre belirtileri taşıyanlar olduğunu bildirdi ve bir kadın hastanın hastaneye yatırılması için yardım istedi.Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık ve İletişim Bakanlığı memurlarının gemi mürettebatı ile sürekli temas halinde olduğu, geminin Limasol Limanı'na varışıyla, bu gibi durumlarla başa çıkmak için alınan önlemlerin uygulanmasının beklendiği kaydedildi.