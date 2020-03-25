Limasol Limanı’na demirleyen cruise gemisinde Covid-19

Costa Cruises isimli İtalyan şirkete ait “Costa Diadema” isimli 5 bin yolcu kapasiteli cruise gemisi önceki gün sabahın erken saatlerinde Limasol Limanı’na demirledi. Bin 500 kişilik mürettebatı arasında covit-19 semptomları gösteren ve durumu ağır olan 37 yaşındaki Filipinlinin gemiden tahliye edilerek Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

4 bin dolayındaki yolcusunu daha önce indirdiği açıklanan geminin Birleşik Arap Emirlikleri’nden yola çıktığı, Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e ulaştığı ve dün sabah 02.30 sularında demirlediği Limasol Limanı’ndan, hasta personelini tahliye ettikten sonra İtalya’ya doğru yola çıktığı kaydedildi.

Askeri birlikte de korku



Kıbrıs’ın güneyinde yeni saptanan vakalardan birinin askerde olduğu, bu nedenle, çok sayıda askerin de karantinaya alınacağı bildirildi.

Haravgi’ye göre önceki gün hayatını kaybeden iki kişiden birinin güneyde daimi ikamet eden 63 yaşındaki İngiliz, diğerinin de 58 yaşındaki pilot olduğu bildirildi.

Baf Genel Hastanesi Patoloji servisinde tedavi görmekteyken ölen 63 yaşındaki İngiliz’in tıbbi hikayesi olduğu, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmekteyken ölen 58 yaşındaki pilotun bir tıbbi hikayesi olmadığı kaydedildi.

Politis gazetesi ise Limasol Genel Hastanesi sağlık ekibi arasında covit-19 testi pozitif çıkan vaka saptanmasının ardından 170 hastane çalışanının şahsi tecrit durumunda, Baf Genel Hastanesi personelinin 3’te 1’inin de yapılan testin sonuçlarını beklemekte olduğunu yazdı.