Limasol Karnavalı 19 Şubat’ta başlıyor

Limasol'da, Kıbrıs'ın dört bir yanından katılımla yüz yılı aşkın bir süredir kutlanan büyük karnaval 19 Şubat’ta başlıyor.

Karnaval Kraliçesi "Akdeniz'in Derin Mavisi"nin Limasol’a girişiyle 19 Şubat’ta başlayacak etkinlikler, 26 Şubat Pazar günü Büyük Geçit ile sona erecek. Karnavalın açılışı olan 19 Şubat’ta, sahil yolunda ‘Çocuk Karnavalı Geçit Töreni’ de yapılacak. Büyük Karnaval Yürüyüşü ise şehrin ana bulvarında 26 Şubat’ta yer alacak.

