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Limasol Grup ailesi yeni yılı coşkuyla karşıladı

Limasol Grup ailesi yeni yılı coşkuyla karşıladı

Limasol Bankası yeni yılı hafta sonunda Girne Acapulco Grand Resort Otel’de düzenlenen görkemli bir baloyla karşıladı.

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Limasol Bankası yeni yılı hafta sonunda Girne Acapulco Grand Resort Otel’de düzenlenen görkemli bir baloyla karşıladı.

Hedeflerin üzerinde bir başarıyla tamamlanan yılın yorgunluğunun atıldığı etkinlikte, Limasol Bankası  Yönetim kurulu Başkanı, üyeleri, üst düzey yöneticiler, Limasol Grup Ailesi, Kooperatif Şirketler Mukayyiti ve  BASS Sendikası temsilcileri yer aldı.

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu’nun yılın değerlendirmesini içeren konuşması ile başlayan  gecede, 2016 yılında bankanın gerçekleştirdiği etkinliklerin özetini içeren ‘Dolu Dolu 2016 ’ barko- vizyon gösterisi ile devam etti. Etkinlikte söz alan Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı  Hüseyin Kemaler yılı hedefleri aşarak başarıyla tamamlayan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 15 , 20 ve 25 yılı aşan sürelerde bankaya emek veren personele plaket takdim edildi. Gecede ayrıca  bireysel hedeflerde başarı yakalayan  müşteri hizmetleri  ve operasyon birimi görevlilerine de plaketleri takdim edilerek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.  

Yılın şanslılarının belirlendiği personel hediye çekilişi ile devam eden gecede Grup SOS’de eğlenceye renk kattı.

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