Limasol Devlet Hastanesi 2 gün süreyle kapatıldı

Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ardından, Limasol Devlet Hastanesi de tüm randevularını ve ameliyatlarını iki gün süreyle erteleme kararı aldı.

Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynaklarına göre hastanede şu anda üç şüpheli koronavirüs vakası bulunduğu ve bu vakalarla ilgili test sonuçlarının beklendiği, bu sebepten ötürü hastanenin iki gün süreyle randevu ve ameliyatlarını ertelediği açıklandı.

Bu arada, “Kıbrıs Üniversitesi”nin ardından, Lefkoşa’nın güneyinde faaliyet gösteren üç özel üniversite olan “Lefkoşa Üniversitesi”, “Fredrick Üniversitesi” ve “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi” de ortak açıklama yaparak, 11-15 Mart arasında kapalı olacaklarını duyurdu.

HASTANENİN TIBBİ ATIKLARI ARASINDA İKİ BEBEK CESEDİ

Öte yandan Limasol Devlet Hastanesi’nin atıkları arasında iki bebek cesedi bulunduğu ve cesetlerin bir süredir morgda bekleyen cesetler olduğu kaydedildi. Bebek cesetlerinin, tıbbi atıkları toplayan şirketin elemanları tarafından fark edildiği, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldığı belirtildi.