Limasol Bankası’nda eğitimler sürüyor

Limasol Bankası’nın müşterilerine ve halka en iyi hizmeti sunmak amacıyla oluşturduğu ‘Limasol Bankacılık Akademisi’nde belirlenen yıllık programlar çerçevesinde eğitimlere ara verilmeden devam ediliyor.

Limasol Bankacılık Akademisi’nde 2017 yılının ilk eğitimi bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde yüksek verimlilik konularını kapsadı. Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker tarafından banka Genel Müdürlük Binası Kültür Salonu’nda verilen eğitimlere banka şubelerinin Müşteri Hizmetleri ve Operasyonlar bölümlerinde görev yapan 75 personel katıldı. İnter-aktif ortamda sürdürülen içeriği oldukça kapsamlı eğitim programının sonunda düzenlenen etkinlikte Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, banka Genel Müdürü İlkin Yoğutçuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu ve Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akile Tatarlar yer aldı.

Etkinlik, yüksek verimlilikle tamamlanan 2016 yılının son çeyreğini kapsayan dönemde hedeflerini üstün başarıyla tamamlayan personele Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler tarafından ödül takdimi ile tamamlandı.