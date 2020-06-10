Limasol Bankası yıllık genel kurulunu gerçekleştirdi

Limasol Bankası’nın Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde gerçekleşen Yıllık Genel Kurulu, hissedarların, banka çalışanlarının ve sınırlı sayıda davetlilerin Covid – 19 önlemleri çerçevesinde katılımları ile gerçekleşti.

Limasol Bankası’nın Bağımsız Denetim’den geçmiş 2019 yılı hesaplarının onaylatıldığı genel kurul Banka Genel Müdürlük Kültür Salonunda hissedarların onayına sunuldu.

Divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Limasol Bankası’nın çalışmalarını anlatan bir video gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler söz alarak bir konuşma yaptı.

Kemaler yaptığı konuşmada Genel Kurulun Covid - 19 sebebi ile gerekli önlemler alınarak sınırlı sayıda gerçekleştiğini dile getirerek konuşmasına başladı. Limasol Bankası’nın 80 yılı aşkındır toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bankacılık anlayışı ile çalıştığını; 2019 Yılı’nda bankanın 80. Yılını en görkemli şekilde; tüm çalışanlar, hissedarlar ve müşterilerle gurur, mutluluk ve coşku ile kutladıklarını; geçmişten geleceğe güvenle ilerleyerek daha nice yıllar birliktelikle devam edeceklerinin altını çizdi. Kemaler; 2019 yılında bu köklü bankanın daha da kök salması için kendisininde sermayeye katkıda bulunarak, hissedarlara sermayeye yönelik katkıda bulunması için çağrıda bulundu. Yönetim Kurul’u 2019 yılı icraatları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna değinen Kemaler, Bankanın genel olarak geçmişten bu güne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vizyon sahibi bankanın; stratejiler doğrultusunda belirlediği 100. Yıl hedefine ulaşmak için çalışmalara devam edip; 2020 yılının banka için Değişim ve Dijitalleşme yılı olarak planlandığını ve yaşanan salgın nedeni ile ekonomide yaşanacak küçülmelerin de gözönünde bulundurarak belirlenen stratejilerin revize edildiğini belirtti. Kemaler: ‘‘Bankanın genel olarak geçmişten bu güne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek; Limasol Bankası çalışanlarının her zaman özveri ve azimle çalıştığının altını çizdi. ’’

Limasol Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ise yaptığı konuşmasında; ekonomik göstergelerin ve sektör analizlerinin yeraldığı sunumuna ek olarak Limasol Bankasının 80. Yıl Faaliyetlerine ve Limasol Sosyal Sorumluluk kurumu aktivitelerine de dikkat çekti. Limasol Bankası’nın 2019 yılında birçok proje hayata geçirdiğini ve yenilikçi standartları ile bilgi güvenliğine sağlanan erişimin teknoloji projeleri yanında, topluma ve sosyal çevreye verilen değerin göstergesi olarak eğitim, sağlık, spor ve çevre kültür – sanat konulu bir çok projenin de hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Yoğurtcuoğlu ayrıca 2019 yılında dünyada ve KKTC’de yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen; Limasol Bankası’nın sektör ortalamasında büyüme göstererek bankalar arası sıralamada 7. sıraya çıkılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak; başarılarının devamını diledi.

Covid – 19 salgınının ortaya çıkmasıyle birlikte alınan önlemler ve müşteriler lehine iyileştirmeler hususlarına da genel kurul vesilesiyle tekrardan değinen Yoğurtcuoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyle birlikte ; önceden hazırlanmış ürünlerle müşterilerinin nakit ihtyaçlarının düzenlenmesine yönelik üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapacaklarını da ifade ederek, Genel Kurul’un Limasol Bankası camiası için hayırlı olmasını temenni etti ve hissedarlara, müşterilere ve takım ruhuyla, özveriyle çalışan personele teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından, Dış Denetim Firması Fevzi Adanır & CO. International & Certified Public Accountants tarafından teftiş edilmiş 2019 yılı hesapları ve denetim raporu okundu. Gündem maddelerinin icrasının ardından, hesap oylamasına gidilip; oyların oybirliği ile onaylandı.