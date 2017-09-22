Limasol Bankası ödül geleneğini sürdürdü

Müşteri odaklı aktif çalışma stratejisi, her kesime hitap eden cazip kredi ürünleri, alternatif hazine ürünleriyle portföyünü geliştiren Limasol Bankası ve yan kuruluşları olan Limasol Sigorta ile her türlü sigortacılık hizmetleri sunan köklü kurum; müşteri memnuniyeti yanısıra personeli için de motivasyon artırıcı çalışmaları ile takdir toplamaya devam ediyor.

Açıklama şu şekilde: Belirlenen bireysel hedeflerini başarıyla tamamlayan 32 çalışana plaketleri düzenlenen törenle verildi. Limasol Bankası Genel Müdürlük Kültür Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde bireysel hedefleri başarı ile tamamlayan personele plaketleri Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler tarafından taktim edildi. Etkinlikte Banka Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu başarı plaketi alan personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ödül takdimi öncesinde şunları söyledi: "Bankamızda performans yönetimi ölçülebilir, net ve ulaşılabilir hedefler üzerinden değerlendirilmektedir. İş hedefleri dışında tüm çalışanlarımızın süreç iyileştirme ve verimliliğe yönelik fikirleri, proje başarıları, Banka dışında sağladıkları temsil başarısı gibi kategorilerde Bankamıza sağladıkları katkıda bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Yüksek performansı özendiren sistemimiz çalışanlarımızın bireysel kariyer planlarının gelişimi ve desteklenmesinde önem teşkil etmektedir. Çalışanlarımızın bireysel performans hedeflerini kurumsal hedeflerle bütünleştirerek potansiyellerini üst düzeyde kullanmaları bizleri gururlandırmaktadır. Ne mutlu ki, görevlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımıza ödüllerini takdim etmek için yeniden bir araya geldik. Bu başarıya imza atan tüm çalışanlarımızı tebrik eder, başarılarının daim olmasını temenni ederim”.