Liglerde ara bitiyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de ikinci yarı başlıyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de ikinci yarı başlıyor.
Süper Lig’de ikinci yarı Cuma akşamı Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başlayacak ve pazartesi akşam Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbi karşılaşması ile sona erecek.
Birinci Lig’de ise cumartesi günü 3, Pazar günü 5 karşılaşma oynanacak.
Program şöyle:
1 ŞUBAT 2019 CUMA
K-PET SÜPER LİG
Üner Berkalp Stadı
Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya
2 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
K-PET SÜPER LİG
Atatürk Stadı
Yenicami-Binatlı
Cihangir Stadı
Cihangir-Küçük Kaymaklı
16 Ağustos Stadı
Lefke-Esentepe
K-PET 1.LİG
M. Özkayım Stadı
Ozanköy-Bostancı Bağcıl
E. Şahdur Stadı
Karşıyaka-Hamitköy
Paşaköy Sahası
Mesarya – Yeniboğaziçi
Yonpaş Dumlupınar-Maraş
3 ŞUBAT 2019 PAZAR
K-PET SÜPER LİG
Canbulat Stadı
Mağusa Türk Gücü-Merit A. Yeşilova
Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi-Gönyeli
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Gençlik Gücü-Gençler Birliği
K-PET 1.LİG
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova-Mormenekşe
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy-Düzkaya
Eray Vudalı Stadı
Akova-Çanakkale
Emek Stadı
Doğancı-Değirmenlik
4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ
K-PET SÜPER LİG
Mete Adanır Stadı
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı
(Not: Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçları 18.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak)