Liglerde ara bitiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de ikinci yarı başlıyor.

Süper Lig’de ikinci yarı Cuma akşamı Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başlayacak ve pazartesi akşam Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbi karşılaşması ile sona erecek.

Birinci Lig’de ise cumartesi günü 3, Pazar günü 5 karşılaşma oynanacak.

Program şöyle:

1 ŞUBAT 2019 CUMA

K-PET SÜPER LİG

Üner Berkalp Stadı

Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya

2 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Atatürk Stadı

Yenicami-Binatlı

Cihangir Stadı

Cihangir-Küçük Kaymaklı

16 Ağustos Stadı

Lefke-Esentepe

K-PET 1.LİG

M. Özkayım Stadı

Ozanköy-Bostancı Bağcıl

E. Şahdur Stadı

Karşıyaka-Hamitköy

Paşaköy Sahası

Mesarya – Yeniboğaziçi

Yonpaş Dumlupınar-Maraş

3 ŞUBAT 2019 PAZAR

K-PET SÜPER LİG

Canbulat Stadı

Mağusa Türk Gücü-Merit A. Yeşilova

Mete Adanır Stadı

Girne Halk Evi-Gönyeli

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Gençlik Gücü-Gençler Birliği

K-PET 1.LİG

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova-Mormenekşe

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy-Düzkaya

Eray Vudalı Stadı

Akova-Çanakkale

Emek Stadı

Doğancı-Değirmenlik

4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Mete Adanır Stadı

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı

(Not: Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçları 18.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak)