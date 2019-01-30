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Liglerde ara bitiyor

Liglerde ara bitiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de ikinci yarı başlıyor.

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de ikinci yarı başlıyor.

Süper Lig’de ikinci yarı Cuma akşamı Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başlayacak ve pazartesi akşam Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbi karşılaşması ile sona erecek.

Birinci Lig’de ise cumartesi günü 3, Pazar günü 5 karşılaşma oynanacak.

 

Program şöyle:

 

1 ŞUBAT 2019 CUMA

K-PET SÜPER LİG

Üner Berkalp Stadı
Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya

2 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Atatürk Stadı
Yenicami-Binatlı

Cihangir Stadı
Cihangir-Küçük Kaymaklı

16 Ağustos Stadı
Lefke-Esentepe

K-PET 1.LİG

M. Özkayım Stadı
Ozanköy-Bostancı Bağcıl

E. Şahdur Stadı
Karşıyaka-Hamitköy

Paşaköy Sahası
Mesarya – Yeniboğaziçi
Yonpaş Dumlupınar-Maraş

3 ŞUBAT 2019 PAZAR

K-PET SÜPER LİG

Canbulat Stadı
Mağusa Türk Gücü-Merit A. Yeşilova

Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi-Gönyeli

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Gençlik Gücü-Gençler Birliği

K-PET 1.LİG

Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova-Mormenekşe

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy-Düzkaya

Eray Vudalı Stadı
Akova-Çanakkale

Emek Stadı
Doğancı-Değirmenlik

4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Mete Adanır Stadı
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı

 

(Not: Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçları 18.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak)

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